Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 302 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 2 bin 274 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 2 bin 302 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 430 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Altının ons fiyatı, hem Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik yönlendirmelerin yenilenmesi hem de 3 faiz indirimine kapının açık bırakılmasıyla 2.222 dolara yükselerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda 2.207 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 220 ve 2 bin 250 doların direnç, 2 bin 170 ve 2 bin 150 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.