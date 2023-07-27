Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.714 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.708 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.370 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.714 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.708 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.370 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Banka'nın her ne kadar faiz artışlarına kapıyı açık bıraksa da "şahin" politikaların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.