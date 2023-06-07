Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.443 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 1.362 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.443 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 1.362 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 6 üzerinde 1.443 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.370 lira, Cumhuriyet altını da 9.590 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,1 artışla günü 1.964 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.956 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gün geçtikçe azaldığını belirtmesine karşın yatırımcıların haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi temkinli davrandıklarını ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı beklentisinin güçlendiğini kaydeden analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.