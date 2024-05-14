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Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirde

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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 425 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 340 dolar seviyesinde bulunuyor. Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlerine çevrildi.

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 425 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 2 bin 423 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışın hemen üzerinde başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 425 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 340 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, New York Fed'in dün yayınladığı nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerde tutulması gerektiğini ifade etti.

Analistler, hem enflasyon beklentilerindeki artışın hem de Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin ve Fed Başkanı Powell'ın beyanlarının yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Yarın da Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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