Altının gramı 5 bin 761 liradan işlem görüyor

Gram altın fiyatı, güne 5 bin 761 liradan işlem görerek düşüş gösterdi. Dün ons fiyatındaki yükselişimle 5 bin 768 liraya kadar çıkan gram altın, mali piyasalardaki Fed kararlarının beklentisiyle temkinli bir seyir izliyor. Çeyrek altın 9 bin 517 lira, cumhuriyet altını ise 37 bin 937 lira seviyelerinde satılmakta.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 761 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 768 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 5 bin 761 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 517 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 937 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 207 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler varlık fiyatlamalarında belirleyici olurken, faiz politikasına ilişkin Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşebileceği endişesi yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 88 seviyesinde. 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
