Altının Gram Fiyatı Düşüşte: 4 Bin 268 Lira

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Altının gram fiyatı, güne 4 bin 268 liradan işlem görerek düşüşle başladı. Geçtiğimiz gün ise değeri 4 bin 275 liraya kadar yükselmişti. ABD Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleri, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 268 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 değer kazanarak 4 bin 275 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 268 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 334 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticaret anlaşmalarına ilişkin belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının sözlü yönlendirmeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

ABD ekonomisinin oldukça iyi konumda olduğunu belirten Powell, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti. Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini anlattı.

Bununla birlikte, ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 88 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklenirken, Bankanın yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi kararı verebileceğine dair öngörüler güçlenmeyi sürdürdü.

Analistler, faiz indirimi ihtimalinin artmasının altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Fed'in para politikasına yön verecek istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunurken, bugün ADP özel sektör istihdamı, yarın ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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