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Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı
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Altının gram fiyatı, güne 4 bin 102 liradan işlem görerek düşüş gösterdi. Dün ons fiyatındaki artışla 4 bin 132 liraya yükselen altın, bugün tekrar geriledi.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 102 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 132 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4 bin 102 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 90 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 3 bin 320 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceğine yönelik iyimserlik, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerginliğin azalmasıyla güvenli liman varlıklarına olan talebin gerilediğini belirterek, yatırımcıların odağının ABD'deki yoğun veri gündeminde olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 290 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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