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Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 455 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 455 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 kayıpla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, Fed yekililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti. Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 455 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 455 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 kayıpla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Fed yekililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Cumhuriyet Altını Banka Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

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