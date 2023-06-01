Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.306 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1.309 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki borç limiti krizine yönelik gelişmeler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.306 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1.309 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.306 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.140 lira, Cumhuriyet altını da 8.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 artışla günü 1.963 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.956 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki borç limiti krizine yönelik gelişmeler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Analistler, borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini belirten analistler, JOLTS Açık İş Sayısı beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiğini, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiğini aktardı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker haziran ayındaki toplantıda faiz artışının pas geçilebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon ve işsizlik, ABD'de ise ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.