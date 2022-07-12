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Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
Altının gram fiyatı 969 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 969,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 969,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 969,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 969,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.593 lira, Cumhuriyet altını da 6.485 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.733 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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