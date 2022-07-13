Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 961,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün 1.722,6 dolar ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.725,6 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi. Bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Ekonomi Haberler

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