Haberler

Altının gram fiyatı 5 bin 433 lira seviyesine yükseldi

Güncelleme:
Altın fiyatları güne yükselişle başlarken, gram altın 5 bin 433 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 243 liradan satılırken, cumhuriyet altını ise 36 bin 825 liradan alıcı buluyor. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 433 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,3 azalışla 5 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 243 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 825 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 16 dolarda seyrediyor.

Teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, Çin'de perakende altın satışlarında uygulanan vergi teşvikinin kaldırılmasının da fiyatlar üzerindeki etkili olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
