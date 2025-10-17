Altının Gram Fiyatı 5.884 Liraya Yükseldi

Haberler

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başlayarak gram altın 5.884 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.075 lira, cumhuriyet altını ise 40.180 liradan satılmakta. Altın fiyatlarındaki artış, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve jeopolitik risklerle ilişkilendiriliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 884 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,8 artışla 5 bin 821 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 5 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 75 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 180 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 379,4 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 362,4 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
