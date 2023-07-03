Altının Gram Fiyatı 1.605 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.605 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,68 üzerinde 1.608 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.918 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.