Altının gram fiyatı 1.302 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,5 artışla 1.287 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.302 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.140 lira, Cumhuriyet altını da 8.640 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla günü 1.959 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.958 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ederken, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı sınırlı da olsa risk iştahını destekliyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonominin istenildiği gibi soğumadığını gösterdiğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 63 seviyesine yükseldiğini, Banka'nın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaların da ortadan kalktığını kaydetti.

Öte yandan, yurt içinde GSYH, ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 4 arttı.

Bugün Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de de JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.