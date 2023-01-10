Altının gram fiyatı 1.130 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.130 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.130 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.129 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.130 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,1 artarak 1.873 dolardan işlem görüyor. ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Analistler, Powell'ın bugün İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı açıklamalarda para politikalarının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 23 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor. Bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak toptan eşya stoklarının öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Cumhuriyet Ekonomi Haberler

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