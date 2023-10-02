Altınbaş Üniversitesi ve Pforzheim Üniversitesi'nden iş birliği

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarım Bölümü, Almanya'nın Pforzheim Üniversitesi ile The Ornament of The Other (Diğerinin Süsü) projesi çerçevesinde önemli bir iş birliğine imza attı.

Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk ayağında Almanya'dan 11'i öğrenci ve 3 akademisyenden oluşan ekip Türkiye'ye geldi.

İki üniversitenin öğrencilerinin yer aldığı projede bir yıllık ortak çalışmanın ardından Türk ve Alman kültürü, gençlerin takı tasarımı mücevher tasarım alanındaki eserlerinde hayat bulacak.

Üniversitenin Gayrettepe yerleşkesinde projenin başlaması sebebiyle Türk ve Alman ekibi buluşturan bir tören düzenlendi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Kültür Bölümü'nden Marc Seeman ve Pforzeim Üniversitesi'nden Prof. Christine Ludeke ve ekibi ile Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın da katıldığı açılış toplantısında Alman öğrenciler, üniversitenin Takı Tasarım Bölümü öğrencileriyle tanışma fırsatı buldu.

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Martin Graf'ın himayesinde gerçekleşen İstanbul Altınbaş Üniversitesi ile Pforzheim Yüksekokulu Tasarım Fakültesi öğrencilerinin değişim programı kapsamında ortaya çıkan eserlerin sunulduğu sergi ve kokteyl ile projenin Türkiye aşaması tamamlandı.

"Diğerinin Süsü" projesi çerçevesinde Alman gençler İstanbul'da çeşitli müzelere ve Kapalıçarşı'da başta Sevan Bıçakçıyan olmak üzere usta tasarımcıların atölyelerine ziyarette bulundu.

Yapılan kültür gezilerinde tasarımlar üzerinden Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler edindikleri bilgi birikimlerini tasarımlarına taşıyacak. Takı tasarım üzerinden iki ülke arasında kültürel kaynaşmanın güçlendirilmek istendiği iş birliğinin ikinci ayağında ise 11 Türk öğrenci Almanya'ya giderek, çeşitli gözlem ve araştırmalarda bulunup, Alman kültürünü tasarımlarına yansıtacak. Bir yıllık çalışmanın ardından gençler tarafından tasarlanan eserler Türkiye, Almanya konsolosluğunda ve Pforzeim şehrinde sergilenecek.

"Bu sadece takı ile ilgili değil, farklı kültürleri tanımakla ilgili"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Prof. Christine Ludeke, bir yıl önce Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümü'nün akreditasyonunu sırasında yollarının kesiştiğini anlattı.

Ludeke, "Takı atölyelerine, hem akademisyenlerin yaklaşımına, öğrencilerin yaptıklarına hayran kaldık. Almanya'nın altın şehri Pforzheim, Türkiye'nin altın başı ile buluştu. Sanatın dili, sınırları aştı. Burada sanat ve tasarım adına yapılanları gerçekten çok güçlü bir şekilde hissettim. Takı ve tasarım, kültürlerimiz arasında güzel bir diyaloğun başlamasını sağladı. Bu proje sadece takılarla ilgili değil, aynı zamanda öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıyarak yeni bir şey ortaya çıkarmalarıyla ilgili. Birbirleriyle nasıl diyalog kuracaklarını öğrenmeleriyle ilgili. Bu yüzden çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Perdahçı da Pforzheim Üniversitesinden 11 öğrenci ve 3 öğretim üyesinin üniversitede takı tasarım alanında çalışmalar yapacağını bildirerek, "Çalışmanın ilk 3 günü İstanbul'daki bütün müzeleri gezerek, araştırmalarını yaptılar. Böylece etkileşimlerini projeleştirip, atölyelerde hayata geçirecekler. 2024 Haziran ayında ise bizim öğrencilerimiz ve öğretim görevlileri Almanya'ya giderek çalışmanın ikinci ayağını gerçekleştirecekler. Bir yıllık çalışma sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan eserler Türkiye Almanya konsoloslukluğunda ve Pforzeim şehrinde sergilenecek." açıklamasında bulundu.

"Hem sanatsal hem de kültürel bir çalışma"

Projenin kültürel bir ortaklık sağlayacağını aktaran Perdahçı, takı üzerinden iki ülkenin kültürel birlikteliğinin güçleneceğini ifade etti.

Perdahçı, "Güzel bir birliktelik olacak. Öğrencilerimizin uluslararası alanda tanınırlığı daha da gelişecek. Bize ve öğrencilerimize uluslararası camiada söz hakkı tanıyacak. Almanya'dan gelen ekip, Sevan Bıçakçıyan gibi dünya çapında atölyeleri olan tasarımcıların atölyelerine gittiler. Bu atölyelerde nasıl çalışıldığıyla ilgili bilgiler edindiler ve o bilgilerin ışığında kendi ürünlerini tasarlayacaklar. Bu projeyle Alman gençlerin bir yabancı gözüyle bakıp, özümseyip tasarımlarını nasıl yorumladıklarını göreceğiz. Aynı şeklide Türk öğrenciler de Almanya'ya gittiklerinde onların kültürünü tasarımlarına yansıtacaklar. Yani hem sanatsal hem de kültürel bir çalışma olacak." değerlendirmesini yaptı.

Pforzheim Üniversitesi öğrencisi Türk asıllı Elveda Bayrak da İstanbul'da yaptıkları programların kendilerine çok katkı sağladığını aktardı.

Bayrak, "Müzeleri, atölyeleri gezme fırsatı bulduk. İstanbul çok tarihi bir şehir ve bize de ilham veriyor. Öğrendiğimizi Almanya'da tasarımlarımıza yansıtacağız. Tasarımda süslemelerle çalışacağız. Buradaki tasarımcıların düşüncelerini ve nasıl çalıştıklarını öğrenip, kendi tasarımımda kullanmak istiyorum. Türk öğrencilerle de çok güzel fikir alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.