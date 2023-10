Haberler ›› Ekonomi ›› Altınbaş Üniversitesi ve Pforzheim Üniversitesi'nden iş birliği

Altınbaş Üniversitesi ve Pforzheim Üniversitesi'nden iş birliği

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarım Bölümü, Almanya'nın Pforzheim Üniversitesi ile The Ornament of The Other (Diğerinin Süsü) projesi çerçevesinde önemli bir iş birliğine imza attı.