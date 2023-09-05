Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması Başlıyor

Takasbank, TSPB ve TKYD iş birliğiyle düzenlenen Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'na başvurular 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yarışmada üniversite öğrencileri sanal ortamda portföylerini yönetecek ve sürdürülebilirlik fonlarına yatırım yapma zorunluluğu bulunacak. Yarışmanın sonunda toplamda 80 bin TL nakit para ödülü verilecek.

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde gerçekleştirilen Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'na başvurular, 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve TEFAS'ın kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla başlatılan fon sepeti yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'nda üniversite öğrencileri sanal ortamda oluşturulan portföylerini yönetecek. Yarışmada hedef, toplam 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yöneterek, ilgili hedef ve sınırlamalar dahilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamak olacak. Bu yıl farklı olarak, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırabilmeyi teminen, minimum yüzde 5 "Sürdürülebilirlik" fonlarına yatırım yapılması zorunlu olacak.

Yarışmacılardan, toplam 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yönetmeleri istenecek. Yarışmacılar, varlık dağılımını sadece TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturabilecek. Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00-23.00 saatleri arasında işlem yapabilecek, ayrıca sepet değiştirme veya dengeleme her ay azami 4 kez gerçekleştirilebilecek.

Yarışma sonunda, birinciye 40 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL nakit para ödülü olmak üzere toplamda 80 bin TL tutarında ödül verilecek. Ödül alınabilmesi için "kayıt tarihi itibariyle öğrenci olunması" zorunlu olacak. İki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı, üçüncü yıl yarışmaya girdiği takdirde ödül alamayacak.

-18 – 26 yaş aralığında öğrenciler yarışacak

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'na katılım ücretsiz olacak. Yarışmaya, Türkiye'de yerleşik bir üniversitede ön lisans veya lisansa kayıtlı 18–26 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Kayıtlar; IOS veya Android cihazlar üzerinden 'Altın Yumurta Fon Sepetim' mobil uygulaması indirilerek yapılabilecek. Yarışmaya katılacaklar ad, soyad, üniversite ve bölüm bilgisi, doğum tarihi, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve üniversite mail adresi ya da farklı e-posta adresleriyle de kayıt yaptırabilecek. Yarışma 11 Ekim 2023–27 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'nın dördüncü yılında da proje paydaşı olmaktan ve altyapı desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gelenekselleşen bu proje sayesinde üniversite öğrencilerinin sermaye piyasasındaki farkındalıklarının ve finansal okuryazarlık seviyelerinin artışına katkı sağlamanın önemini vurguladı.

Sungurlu, ülkemizin geleceğini şekillendiren gençlerimizin yatırım alışkanlıklarının ve finansal okuryazarlıklarının üniversite döneminde başlaması gerektiğini bildirerek, yarışmanın sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, yangın, sel gibi giderek artan doğa olayları ile dünyanın en önemli sorununun "sürdürülebilirlik" olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Sürdürülebilir yatırım veya diğer bir ifadeyle 'yeşil yatırım' farkındalığının artırılmasına ihtiyaç var.

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışmasında 'Sürdürülebilirlik' fonlarına yatırım yapılmasını zorunlu hale getirerek, gençlerin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artmasını sağlamayı amaçladık. Böylece gençlerimiz yatırım tercihleriyle geleceği nasıl sürdürülebilir kılacaklarını da öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

TKYD Başkanı Yağız Oral, Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışması ile üniversite öğrencilerinin yatırım fonları aracılığı ile uzun vadeli yatırıma yönelmelerini hedeflediklerini belirterek, "Öğrenciler gün geçtikçe önemi artan çevre, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları temaları ve bu temalara yatırım yapan fonları tanıyacaklar ve bu şekilde daha çevreci yatırım yapıp geleceğimize katkıda bulunabilecekler.

Bu yarışmayı düzenlememizin amacı finansal planlamanın üniversite çağlarında başlamasına katkıda bulunmak; üniversite öğrencilerini, uzun vadeli bir bakış açısıyla farklı varlık sınıfları arasındaki risk getiri dengesini kurmaları yönünde teşvik etmek ve TEFAS alt yapısını öğrencilere tanıtmak." açıklamasında bulundu.