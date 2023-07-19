Altın ve Gümüşe Talep Artıyor

Ons fiyatı ve dolar kuruna bağlı olarak yükselişini hızlandıran altına talep artıyor. Yeni rekorlar kıran altın dışında gümüşe de ilgi arttı. Gram altın iç piyasada 1734 liraya kadar çıkarak rekor seviyeyi gördü. Altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yatırımcılar arasında talep arttı.

Ons fiyatı ve dolar kuruna bağlı olarak yükselişini hızlandıran altına talep artıyor. Yeni rekorlar kıran altın dışında gümüşe de ilgi arttı. Gram altın iç piyasada 1734 liraya kadar çıkarak rekor seviyeyi gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde ons altın fiyatı 1981 dolar seviyesini gördü. Hem ons fiyatı hem de dolar kurunun hareketiyle iç piyasada gram altın rekor kırdı. Gram altın iç piyasada gün içinde bin 734 lirayı gördü. Kapalıçarşı kuyumcuları altına olan talebin yüksek olduğunu söyledi. Kuyumcular, gümüşe de son dönemde yatırımcı tarafından ilginin yükseldiğini kaydetti.

Altının rekor yükselişleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Orhan Karanfil, "Altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Altın güvenli ve iyi bir yatırım aracı. Diğer emtialara göre biraz geride bile kaldı diyebiliriz. Gümüşe de talep artıyor ve fiyatları artış yönünde" dedi.

Gümüş revaçta

Altına olan ilgiyle birlikte son dönemin popüler yatırım araçları arasında yer alan gümüşün kilogram fiyatı Kapalıçarşı'da 22 bin 300 lirayı gördü. Uzmanlar ilerleyen dönemde gümüşe olan talebin artmasıyla fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini öngörüyor.

"Altın ve gümüşe talep çok yüksek, peynir ekmek gibi satılıyor"

Altının şu anki yükselişinin hem ons fiyatının artması hem de dolar kurunun artmasıyla ilgili olduğunu aktaran Karanfil, "İç piyasasındaki talebe göre de fiyatlar artış gösterebilir. Altın ve gümüşe talep çok yüksek, peynir ekmek gibi satılıyor. Gram altın fiyatları ilerleyen dönemde de yükselişini sürdürebilir. Altın diğer emtialara göre fiyat anlamında daha geride kaldı. Uzun vadede altın her zaman güvenli limandır" ifadelerini kullandı.

Karanfil, "Fiyatlar ise şöyle; gram altın bin 737 lira, çeyrek altın 2 bin 820 lira, yarım altın 5 bin 600 lira, tam altın 11 bin 250 lira. Gümüş fiyatı kilogram bazında 22 bin 300 liradan satılıyor" dedi. - İSTANBUL