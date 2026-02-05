Altın ve gümüş alımında dijital dönüşüm hızlanıyor

Altın ve gümüş alım satım işlemleri son yıllarda hızla dijitalleşirken, tüketicilerin fiziki mağazalar yerine güvenilir firmaların internet siteleri ve online pazar yerlerindeki kurumsal mağazaları tercih etme eğilimi artıyor. Dijital kanallar işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlarken, alıcılar açısından da güven ve konforu ön plana çıkarıyor.

Sektör verilerine göre e-ticaret üzerinden gerçekleştirilen kıymetli maden satışları, son 3-4 yılda istikrarlı bir büyüme kaydetti. Online satışların toplam içindeki payı henüz sınırlı olsa da, büyüme hızının fiziki mağazalara kıyasla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, dijital kanallara olan güvenin özellikle genç ve orta yaş yatırımcılar arasında her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor. Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren, yaygın hizmet ağına ve kurumsal altyapıya sahip firmaların dijital platformlarda daha görünür hale gelmesinin bu dönüşümü hızlandırdığı ifade ediliyor. Bu firmalar arasında yer alan Altın Anne, güven odaklı dijital satış anlayışıyla öne çıkıyor.

"Dijital kanallar güven ve konfor sunuyor"

Altın Anne adlı e-ticaret platformunun Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, dijitalleşmenin sektöre sağladığı avantajlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altın alımında dijital kanallar, tüketiciye hem güven hem de konfor sunuyor. İşlemlerin kayıt altında olması, ürün bilgilerinin netliği ve sigortalı kargo ile kapıya kadar teslimat, tercihleri doğrudan etkiliyor. İnsanlar artık altını yanında taşımak zorunda kalmadan, kaybolma ya da çalınma riski olmadan yatırım yapabilmenin rahatlığını yaşıyor" dedi.

Altına ek olarak gümüş ürünlere olan ilgi arttı

Karaman, dijital platformlarda ayar, gramaj ve içerik bilgilerinin şeffaf biçimde sunulmasının tüketicide güven duygusunu artırdığını belirterek, özellikle yatırımlık ürünlerde "orijinal mi, ayarı doğru mu" gibi soru işaretlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade etti.

Online alışverişte en çok tercih edilen ürün grupları arasında gram altın, Darphane basımı ürünler, ziynet altınları, cumhuriyet altını ve düşük işçilikli takılar yer alıyor. Yatırım gayesiyle bileziklerin ise likiditesi ve düşük işçilik maliyeti nedeniyle dijital platformlarda öne çıktığı kaydediliyor. Altına ek olarak gümüş ürünlere olan ilginin de arttığı gözlemleniyor. Daha düşük bütçelerle yatırım yapmak isteyen tüketicilerin gümüşü alternatif bir yatırım ve değer saklama aracı olarak tercih ettiği, özellikle online satış kanallarında işlem adedinin yükseldiği belirtiliyor. Küresel ölçekte de benzer bir eğilim yaşandığına dikkat çekilirken, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Asya pazarlarında dijital altın ve gümüş satışlarının payının her geçen yıl arttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda dijital kanalların kıymetli maden ticaretinde kalıcı ve tamamlayıcı bir rol üstleneceğini vurguluyor. Sektör temsilcileri, tüketiciler için artık yalnızca fiyatın değil güven, kayıtlı işlem, sigortalı teslimat, ürün doğruluğu ve kullanım kolaylığının da belirleyici unsurlar arasında yer aldığını, dijital platformların ise bu beklentilere aynı anda cevap verdiğini kaydediyor. - İSTANBUL