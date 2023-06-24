Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler Açıklandı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.094,00 1.489,00 1.554,00 4,37 42,05 Cumhuriyet 7.330,00 9.976,00 10.410,00 4,35 42,02 ABD Doları 18,7180 23,6340 25,0710 6,08 33,94 Avro 19,9800 25,8470 27,3040 5,64 36,66 İngiliz Sterlini 22,5700 30,2520 32,0340 5,89 41,93 İsviçre Frangı 20,2850 26,4090 28,1000 6,40 38,53 (Sürecek) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Kapalıçarşı Ekonomi Haberler