Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler Açıklandı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.094,00 1.320,00 1.476,00 11,82 34,92 Cumhuriyet 7.330,00 8.844,00 9.889,00 11,82 34,91 ABD Doları 18,7180 20,8850 23,3610 11,86 24,81 Avro 19,9800 22,4460 25,1360 11,98 25,81 İngiliz Sterlini 22,5700 26,4900 29,4040 11,00 30,28 İsviçre Frangı 20,2850 23,3100 25,9140 11,17 27,75 (Sürecek) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Kapalıçarşı Ekonomi Haberler