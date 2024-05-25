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Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: Külçe Altın: 1.962,00 TL (Geçen Hafta: 2.491,00 TL, Bu Hafta: 2.421,00 TL, Haftalık Değişim: -2,81%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 23,39%), Cumhuriyet: 13.176,00 TL (Geçen Hafta: 16.302,00 TL, Bu Hafta: 15.977,00 TL, Haftalık Değişim: -1,99%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 21,26%), ABD Doları: 29,5550 TL (Geçen Hafta: 32,2300 TL, Bu Hafta: 32,2280 TL, Haftalık Değişim: -0,01%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 9,04%), Avro: 32,6660 TL (Geçen Hafta: 35,0060 TL, Bu Hafta: 34,9600 TL, Haftalık Değişim: -0,13%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 7,02%), İngiliz Sterlini: 37,6140 TL (Geçen Hafta: 40,8680 TL, Bu Hafta: 41,0600 TL, Haftalık Değişim: 0,47%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 9,16%), İsviçre Frangı: 35,2920 TL (Geçen Hafta: 35,5020 TL, Bu Hafta: 35,2730 TL, Haftalık Değişim: -0,65%, 2022 Sonuna Göre Değişim: -0,05%)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.491,002.421,00-2,8123,39
Cumhuriyet13.176,0016.302,0015.977,00-1,9921,26
ABD Doları29,555032,230032,2280-0,019,04
Avro32,666035,006034,9600-0,137,02
İngiliz Sterlini37,614040,868041,06000,479,16
İsviçre Frangı35,292035,502035,2730-0,65-0,05
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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