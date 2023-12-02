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Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2022 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.094,001.858,001.897,002,1073,40
Cumhuriyet7.330,0012.483,0012.757,002,1974,04
ABD Doları18,718028,880028,91700,1354,49
Avro19,980031,529031,4200-0,3557,26
İngiliz Sterlini22,570036,329036,50700,4961,75
İsviçre Frangı20,285032,733033,04500,9562,90
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Kapalıçarşı Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

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