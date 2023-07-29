Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: Külçe Altın: 1.094,00 TL (2022 Sonu Fiyatı), 1.700,00 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı), 1.698,00 TL (Bu Hafta Sonu Fiyatı), -0,12 (Haftalık Değişim %), 55,21 (2022 Sonuna Göre Değişim %). Cumhuriyet: 7.330,00 TL (2022 Sonu Fiyatı), 11.275,00 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı), 11.259,00 TL (Bu Hafta Sonu Fiyatı), -0,14 (Haftalık Değişim %), 53,60 (2022 Sonuna Göre Değişim %). ABD Doları: 18,7180 TL (2022 Sonu Fiyatı), 26,9360 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı), 26,9540 TL (Bu Hafta Sonu Fiyatı), 0,07 (Haftalık Değişim %), 44,00 (2022 Sonuna Göre Değişim %). Avro: 19,9800 TL (2022 Sonu Fiyatı), 29,9400 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı), 29,7540 TL (Bu Hafta Sonu Fiyatı), -0,62 (Haftalık Değişim %), 48,92 (2022 Sonuna Göre Değişim %). İngiliz Sterlini: 22,5700 TL (2022 Sonu Fiyatı), 34,6940 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı), 34,7640 TL (Bu Hafta Sonu Fiyatı), 0,20 (Haftalık Değişim %), 54,03 (2022 Sonuna Göre Değişim %). İsviçre Frangı: 20,2850 TL (2022 Sonu Fiyatı), 31,3320 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı), 31,1910 TL (Bu Hafta Sonu Fiyatı), -0,45 (Haftalık Değişim %), 53,76 (2022 Sonuna Göre Değişim %).