Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: Külçe Altın: 1.645,00 TL (Haftalık Değişim: 1,86%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 50,37%), Cumhuriyet: 11.022,00 TL (Haftalık Değişim: 1,87%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 50,37%), ABD Doları: 26,1530 TL (Haftalık Değişim: 0,41%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 39,72%), Avro: 29,3870 TL (Haftalık Değişim: 3,30%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 47,08%), İngiliz Sterlini: 34,4280 TL (Haftalık Değişim: 2,86%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 52,54%), İsviçre Frangı: 30,5370 TL (Haftalık Değişim: 4,04%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 50,54%)