Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: Külçe Altın: 1.094,00 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 1.608,00 TL, Bu Hafta Sonu Fiyatı: 1.615,00 TL, Haftalık Değişim: 0,44%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 47,62%), Cumhuriyet: 7.330,00 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 10.774,00 TL, Bu Hafta Sonu Fiyatı: 10.820,00 TL, Haftalık Değişim: 0,43%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 47,61%), ABD Doları: 18,7180 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 25,7830 TL, Bu Hafta Sonu Fiyatı: 26,0470 TL, Haftalık Değişim: 1,02%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 39,15%), Avro: 19,9800 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 28,4920 TL, Bu Hafta Sonu Fiyatı: 28,4490 TL, Haftalık Değişim: -0,15%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 42,39%), İngiliz Sterlini: 22,5700 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 33,0110 TL, Bu Hafta Sonu Fiyatı: 33,4700 TL, Haftalık Değişim: 1,39%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 48,29%), İsviçre Frangı: 20,2850 TL (Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 29,0500 TL, Bu Hafta Sonu Fiyatı: 29,3510 TL, Haftalık Değişim: 1,04%, 2022 Sonuna Göre Değişim: 44,69%)