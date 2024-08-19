Altın Rekor Kırdı: Ons Altın 2.500 Doları Aştı

İSTANBUL (İHA) – Ons altın 2 bin 500 doları aştı. Gram altın 2 bin 749 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan altın yeni haftaya da rekorla başladı. 2 bin 500 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı. Gram altın 2 bin 749 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

İç piyasada kar satışları

İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı'da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Kapukaya, "Altın da rekor geçtiğimiz hafta kırılmıştı bu hafta da devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayı itibariyle faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler var. Bu durum altın fiyatlarına artış olarak yansıyor. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşlar altına yöneliyor. Altın da ki yükseliş de vatandaşların beklentisini karşılıyor. Şu anda Kapalıçarşı'da kar satışları da görülüyor. Vatandaşlar altın yatırımını uzun vade olarak değerlendirmeli, aynı zamanda işlemesiz altınların yatırım olarak tercih edilmesini öneriyoruz" dedi.

Altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 749 liradan, çeyrek altın 4 bin 485 liradan, yarım altın 8 bin 960 liradan, tam altın 17 bin 865 liradan alıcı buluyor. - İSTANBUL