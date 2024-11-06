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Altın neden düşüyor?

Altın neden düşüyor?
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ABD seçimleri sonrası altın düşüşte. Ons altın 2 bin 701 dolar, gram altın 2 bin 980 TL seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da satış 3 bin 100 TL. Peki, Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarında yaşanan son düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki hareketlenmenin altında yatan sebeplerin neler olduğu merak konusu oldu. Peki, Altın neden düşüyor?

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD seçimlerinde Trump'ın öne çıkmasıyla altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Seçim sonuçlarına emtia piyasasında verilen ilk tepkiler temkinli olurken, seans ilerledikçe ons ve gram altın fiyatları geriledi. Spot piyasada ons altın %1'in üzerinde düşüşle 2.701 dolar seviyesine kadar indi.

Doların değer kazanması, altının fiyatında baskı oluşturuyor. Dolar endeksinde yaşanan artış, altına olan talebi azaltıyor çünkü doların güçlü olduğu dönemlerde yatırımcılar altın gibi güvenli liman varlıklarına daha az yönelme eğilimi gösteriyor.

Başka bir deyişle dolara olan talep nedeniyle altına talep zayıfladı.

Dolar/TL kuru ve ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gün içinde 3 bin 021 TL seviyesinden başlayan gram altın, 2 bin 975 TL'ye kadar düşüş gösterdi ve şu sıralar 2 bin 980 TL'den işlem görüyor.

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Ekonomi
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