Altın Lider Ödülleri 2023 Sahiplerini Bulacak

İş dünyasının en prestijli liderlik ödülü olan Altın Lider Ödülleri, bu yıl 18-21 Aralık tarihleri arasında sahiplerini bulacak. Oylama süreci 22 Kasım'a kadar uzatıldı ve Türkiye'nin en beğenilen CEO, CFO, CMO ve CHRO'ları açıklanacak. Büyülü Gala Geceleri ile ödüller İstanbul'da verilecek.

İş dünyasının "en prestijli" liderlik ödülü olan "Altın Lider Ödülleri"nin üçüncüsü bu yıl 18-21 Aralık'ta sahiplerini bulacak.

KREA M.I.C.E. açıklamasına göre, iş dünyasının tüm paydaşlarının oylarıyla belirlenecek 2023'ün Altın Liderleri için oylama süreci yoğun istek üzerine 22 Kasım'a kadar uzatıldı.

Türkiye'de 2023'ün en beğenilen 50 Üst Yöneticisi ( Ceo ), 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'sunun açıklanacağı ve ünlü sanatçıların sahne alacağı "Büyülü Gala Geceleri" ile 18-19-20-21 Aralık'ta İstanbul'da sahiplerini bulacak.

Altın Lider Ödülleri, demokratik bir seçim altyapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri aday gösterebilmesi ve iş dünyasından geçen yıl rekor katılımın olması sebebiyle " Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri" olarak kabul ediliyor.

Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level liderler için sunulan Altın Liderler Ödül Platformuna 2022'de 50 binden fazla tekil oy ulaştı.

İş hayatındaki tüm sektörlerin, tüm çalışanlarına ve liderlerine açık olan ve ücretsiz olarak oy kullanılabilen yarışmada, her çalışanın "sadece bir oy hakkı" bulunuyor ve SMS şifre altyapısı ile tekrar oy kullanımı engelleniyor.

Türkiye'nin liderlerine oy yağmuru

Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hayata geçirilen "Altın Lider Ödülleri" platformunda bugüne kadar tüm Türkiye'den on binlerce oy kullanıldı.

Türkiye'de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabileceği oylamalar 22 Kasım'da sona erecek ve sonrasında noter huzurunda yapılacak değerlendirmeye göre her kategoride, en fazla oy alan liderler 2023'ün Altın Lideri olarak açıklanacak.

Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan "Büyülü Gala Geceleri" programına göre 18 Aralık'ta Türkiye'nin en beğenilen 50 CHRO'su, 19 Aralık'ta Türkiye'nin en beğenilen 50 CMO'su, 20 Aralık'ta Türkiye'nin en beğenilen 50 CFO'su ve 21 Aralık'ta Türkiye'nin en beğenilen 50 CEO'su ödüllerini sahnede fiziki olarak teslim alacak ve ekipleri ile birlikte kutlayacak.

"Büyülü Gala Gecelerinde" 18 Aralık'ta Zuhal Olcay, 19 Aralık'ta Emre Altuğ, 20 Aralık'ta Şevval Sam, 21 Aralık'ta da Hülya Avşar sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Lider Ödülleri kurucusu, KREA M.I.C.E. kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu belirtti.

Ferik, "Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özellikleri öne çıkıyor. C-Level liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik altyapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları 'anlamlı izleri' destekliyoruz." ifadelerini kullandı.