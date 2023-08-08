"Altın Konteyner İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nin MÜSİAD üyeliği aranmaksızın 35 yaş altı gençlere verilen, alanında tek ödül programı olduğunu belirterek, "Genç iş insanlarının ihracat kabiliyetlerini arttırmak ve...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nin MÜSİAD üyeliği aranmaksızın 35 yaş altı gençlere verilen, alanında tek ödül programı olduğunu belirterek, "Genç iş insanlarının ihracat kabiliyetlerini arttırmak ve gençlerimizin ihracat alanındaki çalışmalarını özendirmek adına önemli bir girişimdir." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından, ülke ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve ihracata daha fazla teşvik etmek amacıyla verilen "Altın Konteyner İhracat Ödülleri" MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"4 bin 500 üyesi ile ülke ekonomisine faydalı olmak için çalışıyorlar"

Törende konuşan Genel Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın 33 yıldır yoluna durmadan devam ettiğini, yaptığı pek çok etkinlik, çalışma, işbirliği projesi ve yayınla toplumsal ve ekonomik mecrada önemli bir yol gösterici rolünü üstlendiğini söyledi.

Çok kısa zaman içinde önemli işlere imza atan MÜSİAD'ın genç girişimine ve gençlere verdiği öneme değinen Asmalı, "Bugün gençlerimiz, büyüklerinin, abilerinin fikirlerine ortak oldular, emek verdiler, yeni fikirler ürettiler, gençliğin verdiği dinamizmle değiştirip dönüştürdüler. Böylece onlar da kendi yollarını açmaya başladılar." diye konuştu.

2002'de kurulan Genç MÜSİAD'ın çok kısa sürede önemli organizasyonlara ve çalışmalara imza attığına dikkati çeken Asmalı, şöyle devam etti:

"Bugün dünya çapında 4 bin 500 üyesi, yurt içinde 56, yurt dışında 33 temsilcisiyle ülke ekonomisine, sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayretiyle gençler için faaliyet göstermeye büyük bir çabayla devam ediyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu güzel organizasyon da Genç MÜSİAD'ımızın sürdürdüğü önemli çalışmaların başında gelmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek Genç İhracatçılar Ödül Programı olan Altın Konteyner İhracat Ödülleri, MÜSİAD üyeliği aranmaksızın 35 yaş altı gençlerimize verilen, alanında tek ödül programıdır. Genç iş insanlarının ihracat kabiliyetlerini arttırmak ve gençlerimizin ihracat alanındaki çalışmalarını özendirmek adına önemli bir girişimdir."

Asmalı, bu sene üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında 13 kategoride 30'dan fazla ödülün verileceğini dile getirerek, "Önem verdiğimiz iki kategoriye ayrıca vurgu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Sene içerisinde en yüksek ihracat cirosu yapan kadın ihracatçıya verilecek olan 'İhracatın İncisi Ödülü' ile iş alanındaki kadın girişimine verdiğimiz önemi güçlendirmek istedik. Ayrıca, sürdürülebilirliğin çok önemli bir kavram haline geldiği günümüzde, çevre duyarlılığına en fazla öncelik veren ihracatçı firmaya da 'Yeşil İhracat Ödülü' veriyor olmak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Çözüm bizim elimizde"

DEİK Başkanı Olpak da MÜSİAD'ın en önemli projesi olarak gördüğü Genç MÜSİAD'ın hedeflerini ve bu hedefler doğrultusundaki çabalarını ödüllendirmek için törende olduklarını anlattı.

Türkiye'nin 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığını hatırlatan Olpak, "Türkiye olarak ciddi sorunlarımız var. Ama öyle görüyoruz ki istişareyle, doğru ve kararlı adımlarla hareket ettiğimiz süre içerisinde yine çözüm bizim elimizde. Elbette hükümetimizin atacağı doğru adımlar çok önemli ama bizlere de yatırımcılara ve ihracatçılarımıza da önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel anlamda neler yaşandığını herkesin gördüğünü aktaran Olpak, Türkiye'nin kendi sorunları dışında etrafında devam eden savaşların olduğunu anımsattı.

Olpak, iklim krizi, enerji ve gıda güvenliği, ticaretin değişen kuralları ve ivme kaybeden küresel büyümeye dikkati çekti.

Her zorluğun arkasında bir kolaylığın olduğuna inandığını vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan bir yönüyle risk olarak saydığımız bu unsurların iyi niyet ve gayretle çalıştığımızda bize fırsatlar getirebileceğine inanıyoruz. Elbette bize düşen, bir taraftan bu riskleri yönetirken bir yandan da az önce ifade ettiğim fırsatlara odaklanmak ve üretmek, verimli üretmek. Tabii üretmek deyince fiili anlamda üretmek, mal ve hizmet üretmek var. Ama bunların yanında fikir üretmek, politika üretmek, strateji üretmek, teknoloji üretmek diğer başlıklarımız."

"Stratejik planları yapma sorumluluğunu taşıyoruz"

TİM Başkan Vekili Güleç ise katma değerli ihracatın payının hızlı şekilde artırılması gerektiğine işaret ederek, inovasyonel tasarıma ve yüksek teknolojiye daha çok odaklanılmasının önemine değindi.

Küresel risklere karşı pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğinin altını çizen Güleç, "TİM olarak biz ihracatımızı geliştirmeye yönelik stratejik planları yapma sorumluluğunu taşıyoruz. Bir yandan ihracatımızı nicelik olarak arttıran faaliyetler yürütürken diğer yandan nitelik olarak da artırmayı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Güleç, ihracatı artırmaya yönelik düzenledikleri programları anlatarak şunları kaydetti:

"TİM olarak Türkiye'de inovasyon ekosisteminin oluşmasına öncülük ediyoruz. Her ay düzenli olarak Türkiye İnovasyon Haftası'nı düzenliyoruz. Gençlerimiz bu sayede profesyonel olarak startup'lardan büyük şirketlere kadar kapsamlı bir hazırlık süreci yaşamış oluyor. İnovasyonu daha çok destekleyerek birim ihracat değerimizi kısa vadede 2 doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Kilogram başına ihracat birim değerimiz ocak-temmuz döneminde önceki yıla göre yüzde 17 artışla 1,55 dolara yükseldi. Artış sevindirici olsa da hala katetmemiz gereken önemli bir yol var."

"Girişimcilerin ihracat yolculuğunda yanında durmaya devam edeceğiz"

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel de ihracatın daha fazla teşvik edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, ödül programına 15 şehirden yüzlerce genç ihracatçının başvurduğunu söyledi.

Bu yıl 13 kategoride 37 genç ihracatçının ödül aldığını anlatan Ertemel, Genç MÜSİAD olarak genç iş insanları ile girişimcilerin ihracat yolculuğunda yanında durmaya ve destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ertemel, ihracatın sadece ekonomik bir terim olmadığına dikkati çekerek, "İhracatı, kültürel köprüler kurulmasına, dostlukların pekişmesine, yeni insanlarla tanışmamıza ve dünya barışına katkı sağlaması sebebiyle oldukça kıymetli buluyoruz. İhracatın bu önemli etkileri bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında da kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle ihracatın teşvik edilmesi, bir ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

13 kategoride 37 ödül

Açılış konuşmalarının ardından, Genç MÜSİAD genel merkez ve şubelerinden gelen başvurular sonucunda 2022 ihracat rakamları dikkate alınarak toplamda 13 kategoride 37 ödül sahibini buldu.

Altın Konteyner İhracat Ödülleri kapsamında şu kategorilerde ödüller verildi:

Büyük İhracat Ödülü, İhracat Performans Ödülü, İhracatın Yeni Yıldızı Ödülü, Limitsizsiniz Ödülü, En Genç İhracatçı Ödülü, İhracatın İncisi Ödülü, Sınır Tanımayanlar Ödülü, Kıtaların Yıldızı Ödülü, Yeşil İhracat Ödülü, Daimi İstikrar Ödülü ve Genç Ticaret Elçisi Ödülü.