Altın Konteyner İhracat Ödülleri Genç İhracatçıları Ödüllendiriyor

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri, 35 yaş ve altı genç ihracatçıları çeşitli kategorilerde ödüllendiriyor. Programda, genç ihracatçılara 2022 rakamları baz alınarak çeşitli ödüller takdim edilecek. Toplam 13 kategoride 30'dan fazla ödül sahiplerini bulacak olan törende, En Genç İhracatçı, İhracatın İncisi Ödülü, Yeşil İhracat Ödülü, Sınır Tanımayanlar Ödülü gibi ödüller verilecek.

Genç MÜSİAD, 35 yaş ve altı genç ihracatçıların çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği Altın Konteyner İhracat Ödülleri, bu yıl 8 Ağustos'ta düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Altın Konteyner İhracat Ödülleri programında, 2022 rakamları baz alınarak genç ihracatçılara çeşitli kategorilerde ödüller takdim edilecek.

Genç MÜSİAD tarafından organize edilecek olan bu ödül töreninde, En Genç İhracatçı ödülünden, kadın ihracatçılara verilen İhracatın İncisi Ödülü'ne, ürünlerinde çevre duyarlılığına öncelik gösteren ihracatçılara verilen Yeşil İhracat Ödülü'nden, en uzak yere ihracat yapmış kişilere verilen Sınır Tanımayanlar Ödülü'ne kadar toplam 13 kategoride 30'dan fazla ödül sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, birçok nitelikli genç ihracatçının programa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ertemel, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracatçılardan yoğun başvurular aldık. Kriterlere uygun olan ihracatçılarımızdan, başvurdukları kategorilere istinaden ilgili belgeleri talep ettik.

Belge güvenliğine dikkat edilerek bizlere iletilen bu belgelerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra onaylanmış olan bu belgeleri bağımsız ve şeffaf olarak değerlendirdik. Bu noktada bir konuyu da vurgulamak isterim; ödül başvurusu alırken herhangi bir MÜSİAD üyelik şartı aramadık, genç tüm ihracatçılara kapılarımızı açtık.

Her yıl artan coşkuyla, böylesine nitelikli ve her kategorisi ayrı bir faydayı teşvik etmesi amacıyla tasarlanan bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin 35 yaş ve altında, kendi sektöründe farklı başarılar elde etmiş, ihracatıyla farklı coğrafyalara nüfuz etmiş, diğer ülkeleri geride bırakarak ülkemizi ön plana çıkarmış, yalnızca kendisi için değil, kolektif girişim ruhuyla gençlik dinamizmini harekete geçirerek tüm gençlere de örnek olan değerli gençlerimizi Altın Konteyner Ödül Töreni'nde ödüllendirecek olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."