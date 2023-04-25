Altın fiyatlarını mercek altına alan kuyumcular, mobil uygulama geliştirdi

Televizyonda verilen işlenmemiş altın ile kuyumculardaki işlenmiş altın fiyatları arasındaki farktan kaynaklanan sorunu mercek altına alan kuyumcular, tüketicinin işlenmiş altın fiyatına doğru ulaşabilmesi adına mobil uygulama geliştirdi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının mobilden anlık takip edilmesini amaçlayarak hayata geçirdikleri "İKO Fiyat" uygulaması hakkında bilgi verdi.

Kuyumcu mağazalarında özellikle altın fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle müşterilerle yaşanan tartışmaların en başında fiyatların geldiğine işaret eden Atayık, şunları kaydetti:

"Müşteri, çoğunlukla ekonomi, haber kanalları ve sitelerdeki altın fiyatlarına bakarak kuyumcusuna gidiyor. Söz konusu fiyat, kuyumcuda olmayınca da sorun çıkıyor. Ancak bilinmeli ki televizyon ekranlarının alt tarafında ve sitelerin en çok okunan kısımlarında yer alan gram fiyatları, altının işlenmemiş, ham madde fiyatıdır. Kuyumcunun verdiği fiyat ise Darphane ve rafinerilerimizde işlenmiş, emek harcanmış, doğal olarak işçiliği de eklenmiş fiyattır.

Her meslekte olduğu gibi kuyumculukta da toptan ve perakende fiyatları farklılık gösteriyor. Piyasada farklı firmaların yayınladığı fiyatların da toptan fiyatları olabileceği unutulmamalıdır. İKO olarak işte bu nedenlerle Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 2'nci bendi gereğince tüketicilerin en çok tercih ettiği altın gruplarıyla ilgili serbest piyasa koşullarına uygun bilgilendirme amaçlı, bağlayıcı niteliği olmayan fiyatları İKO fiyat uygulaması ile tüketicilerimize ve meslektaşlarımıza sunuyoruz."

İKO'nun web sitesinden sürekli güncellenen listelerin kuyumcu mağazalarındaki fiyat ekranlarında olması ve ekrandaki fiyatların borsalardaki gelişmelerle anlık olarak değişmesinin, tüketici-kuyumcu arasındaki güveni pozitif yönde etkilediğini ifade eden Atayık, İKO olarak serbest piyasa koşullarına uygun bilgilendirme amaçlı fiyatlarla kuyumcular ile müşteri arasındaki fiyat bazlı tartışmaları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Mobil telefonların kullanımının artması, fiyat ekranları konusunda yeni bir çalışmayı zorunlu kıldı"

Mustafa Atayık, zaman içerisinde dijitalleşmeyle birlikte mobil telefonların kullanımının artması ve birçok işlemin bu telefonlar aracılığıyla hızla ve kolay bir şekilde yapılabilmesinin fiyat ekranları konusunda yeni bir çalışmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Uzun süredir teknolojik altyapısı üzerinde çalıştıkları ve test aşamalarını sürdürdükleri projenin nihayet sonuçlandığını bildiren Atayık, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlarımız, cep telefonlarında App Store ve Google Play'den 'İKO Fiyat' uygulamasını ücretsiz indirerek kullanabilir ve anlık olarak fiyatları takip edebilir. 'İKO Fiyat' mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız, kuyumcusuna alışverişe gitmeden önce ons altın, çeyrek, yarım, ziynet, 2,5'luk gremse, 22 ayar bilezik, 22 ayar gram altın, 24 ayar gram altın, külçe altın, Cumhuriyet Ata lira,18 ayar, 14 ayar, tam altın, gümüş, ons gümüş, platin ons ve paladyum ons fiyatlarını anlık olarak görebiliyor. 'İKO Fiyat' mobil uygulamasında yer alan fiyat listeleri, İKO tarafından bağlayıcı niteliği olmayan, serbest piyasa koşullarına uygun bilgilendirme amaçlı perakende satış fiyatlarıdır. Listede yer alan 14 ve 18 ayar ürünlerin satış fiyatları ise işçiliğe göre değişmektedir.

Ayrıca, İKO mobil uygulamada, tıpkı hava durumunda olduğu gibi vatandaşın bulunduğu konuma göre ikamet ettiği veya bulunduğu bölge, ilçe ve illerin kuyumcu fiyatları anlık olarak yansıtılıyor. Konumunu değiştirdiğinde ise en yakın olduğu ilçe ve bölgenin kuyumcu fiyatları ekranına düşüyor. Böylece bugüne kadar değişik yerlerden alınan ve anlık olmayan fiyatlar nedeniyle yaşanan sorunların kaynağı olan bilgi dezenformasyonunun önüne geçilmiş olacaktır."

Atayık, tüketicilerin, başka konum ve ilçelerdeki kuyumcuların fiyatlarını görmek istemeleri halinde uygulama üzerinden başka ilçe ve semtleri seçerek fiyatları anlık olarak görüntüleyebileceğini de bildirdi.

"Bugünden sonra lütfen altın fiyatlarını İKO Fiyat uygulamasından takip edin"

İKO Başkanı Atayık, Fiyat Ekranı ve İKO Fiyat Mobil Uygulaması'nın, kuyumculuk mesleğinin gereksinimine gerçeğe en yakın çözümü oluşturması ve bölgelere göre sektörün meslek literatürüne yeni bir kavram olarak yerleşecek olan "Vitrine Koyma Maliyeti" kavramını gözeten bir işlevi yerine getireceğini söyledi.

İstanbul'da ilçeler arasında farklılık olduğu gibi, illerde de kuyumcuların mağazalarının kira, istihdam ve diğer girdi maliyetlerinin farklılık gösterdiğini, bu farklı maliyetlerin, her meslekte olduğu gibi doğal olarak kuyumculukta da fiyat listelerine yansıtıldığını ifade eden Atayık, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu uygulama, sadece İstanbul ve Türkiye'de değil, dünyadaki her ülke ve ülkelerin eyaletleri, bölgeleri, illeri, ilçeleri bazında yapılacak tanımlar, o ildeki kuyumcu oda ve derneklerin adlarının kullanılabilir olmasıyla kapsayıcı olma özelliğine sahip. Nitekim, İKO Fiyat Ekranı'mız bugün İstanbul'da 32 ilçede ve Anadolu'da Adıyaman, Afyon, Amasya, Ağrı, Bursa, Elazığ, Hakkari, Kars, Kütahya, Mardin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bingöl, Kastamonu olmak üzere yaklaşık 2 bin kuyumcu tarafından faal olarak kullanılıyor. Bu sayı, her geçen gün hızla artıyor. Tüketiciler ise mobil ekranlarında bulunduğu konumun fiyatlarını görebiliyor. Yani, tüketicinin girdiği mağazadaki fiyatla mobil uygulamadaki fiyatlar aynıdır. Vatandaşlarımız, artık gönül rahatlığı içinde İKO Fiyat uygulamasını ücretsiz indirerek kullanabilir.

İKO Fiyat mobil uygulamalarının piyasada kuyumcu ile vatandaş arasında fiyat bazlı tartışmaları sona erdireceğine inanıyoruz. Burada, alanında dünya liderliğine oynayan ve yaklaşık 40 bin işletmeden oluşan Türkiye kuyumculuk sektörü adına haber ve ekonomi kanallarımıza Anadolu Ajansı aracılığıyla önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz; bugünden sonra lütfen altın fiyatlarını sektörün en önemli temsil kurumu olan İKO Fiyat uygulamasından takip edin. Şayet fiyatları bizden almıyorsanız ekranlarda anlık olarak verilen gram fiyatlarının işlenmemiş altın, ham madde fiyatları olduğunu belirtmek gerekir."