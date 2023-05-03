Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 'Adana burması' yoğun talep görüyor Adana'da, Adana burması yok satıyor Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman: "Adana burması az işçilikli olduğu için tercih ediliyor" "Gram altın fiyatlarının bin 600, bin 700 liraya ulaşacağı söylentileri...

Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen ' Adana burması' yoğun talep görüyor

Adana'da, Adana burması yok satıyor

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman:

"Adana burması az işçilikli olduğu için tercih ediliyor"

"Gram altın fiyatlarının bin 600, bin 700 liraya ulaşacağı söylentileri vatandaşın altına yönelmesine neden oldu"

ADANA - Yükselen altın fiyatlarına rağmen Adana burması, kentte adeta yok satıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, " Adana burması yüz yıllardır bölgemizde rağbet görmekte ve takı olarak da en tepede yer almaktadır. Gram altın fiyatlarının bin 600, bin 700 liraya ulaşacağı söylentileri vatandaşın altına yönelmesine neden oldu" dedi.

Adana'da, yüz yıllardır modası geçmeyen ve M.Ö. 4'üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik dönemde ticaret yapılırken değiş- tokuş yöntemiyle değerlendirilen 'Adana burması', bugün de 'bilekte taşınan nakit para' olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan ve 'Adana burması' olarak bilinen bilezik, küçük değişikliklerle üretilerek, satışa sunuluyor. Güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konulduğu belirtildi. 'Adana burması' bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

Atölyelerde yoğun burma çalışması

22 ayar altından yapılan 'Adana burması' bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan başlayıp istenilen ağırlığa kadar yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor. Kuyumcu atölyelerinde 'Adana burması'nın yapımına, 24 ayar altın külçelerinin bakır katılarak, 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor. Potada uygun oranlarda bakır katılan altın, 900 ile bin dereceye kadar ısıtılıp eritilerek, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getiriliyor. İstenen bilezik ağırlığına göre silindirlerden birkaç kez sündürülüp, 2 metre uzunluğa ulaştırılan altın tel, çapaklarından arındırılması için balmumu sürülerek, 'hadde' denilen ve üzerinde türlü çapta delikleri olan çelik araçtan zincirle çekiliyor. Telin bir ucu mengeneye sıkıştırılırken, diğer ucu el matkabına bağlanıp çevrilerek, 'bükü' işlemi gerçekleştiriliyor. Ortalama çevresi 19 - 19,5 santimetre olacak şekilde kesilen burma, tuz ruhuna batırılarak, oksitten arındırılıp, sarı renge büründürülüyor. Son olarak istenen parlaklık seviyesine göre içinde çelikten yapılmış küçük bilye ve çubuklardan oluşan mafsal makinelerinde cilalama işlemi yapılan 'Adana burması', satışa hazır hale getiriliyor.

"Fiyatlar daha da yükselecek"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Son bir kaç aydır fiyatlardaki hareketlenmeler ve gram altın fiyatlarının bin 600, bin 700 liraya ulaşacağı söylentileri vatandaşın altına yönelmesine neden oldu. Esnafımıza da büyük bir talep var" diye konuştu.

Adana burmasına az işçilik gerektiği için satışının da kolay olduğuna dikkat çeken Başman, "Altına talep çok fazla. En yüksek talepte mümkün olduğu kadar daha az işçilikli olan Adana burması. Adana burmasına olan tercihin nedenlerinden birisi daha az işçiliğe sahip olması. Tekrar satıldığı zaman borsa değerinde çok az bir kayba genelde fiyatlar yükseldiği içinde hiç kayba uğramaması. Gram olarak her keseye hitap edebilmesi. 10 gramdan başlar ve 11,5 gramda isterseniz yaptırabilirsiniz, 111 buçuk gramda yaptırabilirsiniz. Ayrıca bir kaç saat içerisinde sipariş verdiğiniz ürünü alabilirsiniz. Adana burması yüz yıllardır bölgemizde rağbet görmekte ve takı olarak da en tepede yer almaktadır. Düğünlerde, nişanlarda, doğum ve eşe alınan hediyelerde birinci sırayı Adana burması almakta"ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Arzu Mengi ise altına olan talebin çok olduğunu, Adana burmasının yok sattığına dikkat çekti.