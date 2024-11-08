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Altın Fiyatlarındaki Düşüş Uzmanlara Göre Kalıcı Olmayacak

Altın Fiyatlarındaki Düşüş Uzmanlara Göre Kalıcı Olmayacak
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ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş, uzmanlar tarafından kalıcı olmayan bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Donald Trump'ın savaş karşıtı açıklamaları altın fiyatlarını etkiledi, ancak önümüzdeki dönemde yeniden bir yükseliş bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi, ABD başkanlık seçimlerinin tamamlanmasıyla düşüşe geçti. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün uzun sürmeyeceğini ifade ediyor.

ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarına düşüş görüldü. Donald Trump'ın ABD Başkanı olması ve savaş karşıtı açıklamaları altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Son bir ay içinde 2 bin 790 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın 2 bin 650 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 3 bin 180 liraya kadar yükselen gram altın, ons altındaki düşüş sonrası 2 bin 950 liraya kadar geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "ABD Başkanlık seçimleri ile birlikte altın fiyatlarında bir düzeltme yaşandı. Bu düzeltmeyi bekliyorduk. Bu düşüşün devam edeceğini düşünmüyorum. Donald Trump'un savaşı durdurma yönündeki açıklamaları altın fiyatlarının durulmasına etki etti. 2025 yılı içinde altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirecektir" diye konuştu.

Yıldırımtürk, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faiz indiriminin beklenmesi altının yükselişini destekliyordu. Önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerinin geleceğini düşünürsek altın fiyatlarındaki yükselişin görüleceğini söyleyebiliriz. 2025'in ilk çeyreğinin sonuna doğru altının onsunun 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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