Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 5.573 Liradan İşlem Görüyor

Güncelleme:
Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, çeyrek altın 9.740 lira, Cumhuriyet altını ise 38.800 liradan satılıyor. Analistler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklediğini belirtirken, bugün TCMB'nin faiz kararına dikkat çekiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 573 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan satılıyor.

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 124 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle önceki günlerde altın fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün yükselişe döndü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, siyasi belirsizlikler, ticari gerilimler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarının hali hazırda altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
