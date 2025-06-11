Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 4,203 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 4,203 Lira
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Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 4,203 Lira
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 4,203 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 6,920 lira, cumhuriyet altını ise 27,570 lira seviyesinden satılmakta. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve bugün açıklanacak enflasyon verileri altın piyasasında belirsizlikler yaratıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 203 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 4 bin 187 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 203 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 6 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni günde yüzde 0,4 artışla 3 bin 337 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalar varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang'ın anlaşmaya dair bir "çerçeve" üzerinde uzlaştığını ancak söz konusu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanmaması nedeniyle belirsizliğin sürdüğünü belirterek, bu belirsizliğin enflasyon verileri öncesinde altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMohammed Alice:

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Haber YorumlarıMohammed Alice:

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