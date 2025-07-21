Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 378 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 4 bin 351 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 üstünde 4 bin 378 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz indirim çağrısı gelmesi ile ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altın fiyatlarında desteklediğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 390 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.