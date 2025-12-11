Altının gramı 5 bin 772 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 772 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 5 bin 793 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 5 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 544 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 32 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 212 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece Banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürerek, bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Fed'in politika metni, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini, bu yıl istihdam artışının yavaşladığını ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğini gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirterek, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret etti.

Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu göstergenin ise hedefleriyle tutarlı kalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Kısa vadede, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, istihdama yönelik riskler ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum. İstihdam ve enflasyon hedeflerimiz arasındaki bu gerilimi yönetirken, politika açısından risksiz bir yol yok." diye konuştu.

Politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını ifade eden Powell, ocak ayındaki toplantıya kadar çok sayıda veri elde edileceğini, verilerin düşüncelerini şekillendirmede önemli rol oynayacağını vurguladı.

Analistler, Bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiği ise gelecek dönemde faiz indirimlerinin kademeli olarak devam edebileceğini gösterdiğini belirtti.

Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, Powell'ın açıklamalarının ardından ocak toplantısı için ise yüzde 80 ihtimalle politika faizinin sabit tutulacağı bekleniyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile perakende satışların, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.