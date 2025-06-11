Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogramı 4 Milyon 218 Bin Liraya Geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 218 bin liraya düşerken, toplam işlem hacmi 2 milyar 254 milyon TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 218 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 218 bin lira, en yüksek 4 milyon 233 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 230 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 254 milyon 822 bin 31,56 lira, işlem miktarı ise 534,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 361 milyon 724 bin 576,7 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.230.000,003.338,30

En Düşük4.218.000,003.346,00

En Yüksek4.233.000,003.353,10

Kapanış4.218.000,003.346,00

Ağırlıklı Ortalama4.222.774,183.351,61

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.254.822.031,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)534,31

Toplam İşlem Adedi51

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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