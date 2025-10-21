Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 5.833 Lira
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 5.833 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın 10.150 lira, Cumhuriyet altını ise 40.460 liradan işlem görüyor. Analistler, altın ons fiyatında 4.000 doların destek, 4.500 doların ise direnç konumunda olduğunu belirtti.
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 833 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 833 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor.
Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 325 dolarda seyrediyor.
ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla güvenli liman varlıklara talep azalırken altın fiyatlarında da düşüşler görülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 500 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.