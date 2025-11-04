Haberler

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Güne düşüşle başlayan gram altın, 5 bin 370 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 60 lira, Cumhuriyet altını ise 36 bin 90 lira seviyesinden satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine ilişkin karışık mesajları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 370 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,2 artışla 5 bin 420 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 5 bin 370 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 90 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 3 bin 974 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin karışık mesajlar ve dolara olan talebin artması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporunun kötü gelmesi durumunda Fed'in faiz indirim öngörülerinin tekrar güçlenebileceğini bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
