Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 5 bin 714 liradan işlem görüyor. Cuma günü değer kaybeden gram altın, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimle ilgili olumlu haberlerle düşüş trendi sürdürüyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 714 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,6 azalışla 5 bin 729 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 714 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 713 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 233 dolarda seyrediyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

