Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 236 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 250 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 236 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 955 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 713 liradan satılıyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faiziyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi 3. işlem gününe taşınırken, ons altın yeni günde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 289 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.