Altının gramı 5 bin 779 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Altının gram fiyatı, güne 5,779 lira ile yükselişle başladı. Çeyrek altın 9,570 lira, cumhuriyet altını ise 38,120 lira seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca, ABD'de faiz indirim beklentileri ve kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 779 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 5 bin 753 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 779 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 570 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 primle 4 bin 227 dolarda seyrediyor.

ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi varlık fiyatlamalarında yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, bugün açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kişisel tüketim harcamalarındaki görünümün enflasyon tarafında ılımlı bir tablo çizmesinin Fed'in faiz indirim beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, beklentilerin üzerinde hızlanmaya işaret eden verilerin gelmesi halinde ise Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceğini belirtti.

Kıymetli metaller tarafında da ABD'deki para politikasına yönelik fiyatlamalar belirleyici olurken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, gümüş rekor seviyelere yakın işlem görüyor. Gümüş'ün ons fiyatı dün yüzde 2,3 düşüşle 57,1 dolara gerilemesinin ardından yeni işlem gününde kayıplarını telafi etti. Haftanın son işlem gününde ons gümüş yüzde 2,1 yükselişle 58,3 dolardan alıcı buluyor.

Bugün ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
