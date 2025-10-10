Haberler

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 580 bin liraya ulaşarak yüzde 3,3 artış gösterdi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 580 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 318 bin lira, en yüksek 5 milyon 612 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,3 artışla 5 milyon 580 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 400 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 413 milyon 466 bin 487,51 lira, işlem miktarı ise 1543,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 976 milyon 7 bin 173,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.400.000,004.005,00

En Düşük5.318.000,004.005,00

En Yüksek5.612.000,004.165,00

Kapanış5.580.000,004.150,00

Ağırlıklı Ortalama5.419.401,434.129,90

Toplam İşlem Hacmi (TL)8.413.466.487,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.543,05

Toplam İşlem Adedi90

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
