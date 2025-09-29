Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 225 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5 milyon 225 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 165 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 114 milyon 632 bin 174,45 lira, işlem miktarı ise 797,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 487 milyon 821 bin 598,12 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: