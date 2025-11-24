Haberler

Altın Fiyatları Yükselişte: Standart Altın 5 Milyon 778 Bin Liraya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 778 bin lira ile kapanarak yüzde 0,6 artış gösterdi. Piyasalarda toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 778 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 750 bin lira, en yüksek 5 milyon 778 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 5 milyon 745 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon 639 bin 205,20 lira, işlem miktarı ise 957,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 643 milyon 126 bin 961,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.745.000,004.230,00

En Düşük5,750.000,004.038,00

En Yüksek5.778.000,004.227,75

Kapanış5.778.000,004.067,95

Ağırlıklı Ortalama5.765.216,914.080,39

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.355.639.205,20

Toplam İşlem Miktarı (Kg)957,41

Toplam İşlem Adedi47

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.