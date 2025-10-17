Haberler

Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 6 Milyon 205 Bin Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı bu hafta 6 milyon 205 bin liraya ulaştı. İşlem hacmi 11 milyar 808 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 32 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 3 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 808 milyon 499 bin 12,02 lira, işlem miktarı ise 1919,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 342 milyon 410 bin 682,30 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Anadolubank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış6.003.000,004.197,00

En Düşük6.032.000,004.280,00

En Yüksek6.240.000,004.623,25

Kapanış6.205.000,004.319,00

Ağırlıklı Ortalama6.203.540,154.560,15

Toplam İşlem Hacmi (TL)11.808.499.012,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.919,36

Toplam İşlem Adedi164

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
