Altın fiyatları yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 837 bin 114,85 lira, işlem miktarı ise 148,55 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, EHG Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.560.000,00 1.918,90 En Düşük 1.563.440,00 1.899,65 En Yüksek 1.608.000,00 1.934,00 Kapanış 1.608.000,00 1.934,00 Ağırlıklı Ortalama 1.592.892,25 1.921,51 Toplam İşlem Hacmi (TL) 235.837.114,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 148,55 Toplam İşlem Adedi 13 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler