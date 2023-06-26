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Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları yükselişte

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 837 bin 114,85 lira, işlem miktarı ise 148,55 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, EHG Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.560.000,001.918,90

En Düşük1.563.440,001.899,65

En Yüksek1.608.000,001.934,00

Kapanış1.608.000,001.934,00

Ağırlıklı Ortalama1.592.892,251.921,51

Toplam İşlem Hacmi (TL)235.837.114,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)148,55

Toplam İşlem Adedi13

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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